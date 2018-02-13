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В Киеве устроили стрельбу: ранен мужчина

Вторник, 13 февраля 2018, 10:14
В Киеве устроили стрельбу: ранен мужчина

В столице в результате конфликта 24-летний мужчина получил два ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Чрезвычайное событие произошло на улице Саксаганского в Голосеевском районе.

"Во время конфликта с 24-летним парнем злоумышленник достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро", - говорится в сообщении.

 
Фото полиции

Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия. Им оказался 26-летний киевлянин.

Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертизу.

Раненого увезла "скорая". Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 7 лет тюрьмы.

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Темы: Киевкриминал
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