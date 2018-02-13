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В Україні поменшало охочих протестувати – опитування

Вівторок, 13 лютого 2018, 10:40

Частка дорослих українців, що готові брати участь в акціях протесту, впала з 49% у грудні 2016 року до 40% у грудні 2017-го.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні 2017 року.

Згідно з дослідженням, порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Водночас, йдеться в результатах опитування, зросла частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях протесту: з 46% у 2016 році до 53% у 2017 році.

Рівень готовності до участі в акціях протесту в цілому відносно нижчий у Західній Україні - 35%.

В Центральному та Південному регіонах 50% респондентів сказали, що не готові до участі в акціях протесту, в Східному регіоні ця частка складає 57%, а в Західному – 59%.

У дослідженні зазначається, що до участі в акціях протесту більше готові чоловіки ніж жінки (43% проти 38%).

Також спостерігається закономірність : чим вищий рівень освіти, тим вищий рівень готовності до участі в акціях протесту.

Крім того, опитування показало, що представники середнього віку виявили значно вищу готовність брати участь у зборі підписів та страйках порівняно з представниками старшого віку.

 

Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю - було опитано 2039 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України, крім окупованого Криму.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда

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Теми: опитуванняакціїмітинги
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