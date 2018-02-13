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В Украине стало меньше желающих протестовать - опрос

Вторник, 13 февраля 2018, 10:40

Доля взрослых украинцев, которые готовы участвовать в акциях протеста, упала с 49% в декабре 2016 года до 40% в декабре 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в декабре 2017 года.

Согласно исследованию, по сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

В то же время, говорится в результатах опроса, возросла доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать ни в каких акциях протеста: с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.

Уровень готовности к участию в акциях протеста в целом относительно ниже в Западной Украине - 35%.

В Центральном и Южном регионах 50% респондентов сказали, что не готовы к участию в акциях протеста, в Восточном регионе эта доля составляет 57%, а в Западном - 59%.

В исследовании отмечается, что к участию в акциях протеста больше готовы мужчины чем женщины (43% против 38%).

Также наблюдается закономерность: чем выше уровень образования, тем выше уровень готовности к участию в акциях протеста.

Кроме того, опрос показал, что представители среднего возраста продемонстрировали значительно более высокую готовность участвовать в сборе подписей и забастовках по сравнению с представителями старшего возраста.

 

Исследование проводилось методом личного интервью - было опрошено 2039 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Украинская правда
Темы: опросакциимитинги
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