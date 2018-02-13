Українця, затриманого в Криму, заарештували в Москві
Лефортовський суд Москви відправив під арешт до 11 квітня затриманого в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка.
Про це повідомляють "РИА Новости" із зали суду.
"Суд постановив: клопотання слідства задовольнити, обрати щодо Давиденка міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 11 квітня", - оголосила рішення суддя Олена Галіханова.
Як відомо, Давиденка затримали співробітники ФСБ в окупованому Сімферополі 11 лютого.
Його традиційно звинуватили в "шпигунстві".