Українця, затриманого в Криму, заарештували в Москві

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Вівторок, 13 лютого 2018, 12:41

Лефортовський суд Москви відправив під арешт до 11 квітня затриманого в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка.

Про це повідомляють "РИА Новости" із зали суду.

"Суд постановив: клопотання слідства задовольнити, обрати щодо Давиденка міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 11 квітня", - оголосила рішення суддя Олена Галіханова.

Як відомо, Давиденка затримали співробітники ФСБ в окупованому Сімферополі 11 лютого.

Його традиційно звинуватили в "шпигунстві".

Теми: Крим Росія арешт
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