Портнов програв суд у Брюсселі екс-заступнику генпрокурора Баганцю

Суд бельгійського Брюсселя відхилив позов екс-першого заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова до колишнього заступника генпрокурора Олексія Баганця.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат Баганця Ігор Балик.

За його словами, рішення ухвалене у вівторок, 13 лютого. Бельгійський суд відмовив Портнову в його позові за безпідставністю, а кримінальну справу відносно Баганця закрив як помилково порушену.

"Суд вирішив, що справа непідсудна", - зазначив юрист.

За його словами, тепер колишній заступник голови ГПУ повністю реабілітований.

Ситуацію прокоментував і Портнов. Згідно з його постом у Facebook, суд прийняв таке рішення, оскільки допустив, що Баганець міг і не знати про те, що стосовно нього з 2015 року тривав судовий процес.

"Звичайно, мої зусилля були спрямовані на набрання вироком чинності й імплементацію процедури виконання покарання, але нічого страшного, пройдемо все це заново", - пише колишній глава АП.

Він заявив, що починає новий судовий процес і тепер "колишнього прокурорського функціонера" буде обов'язково проінформовано про нього.

Як відомо, Портнов ініціював це кримінальне розслідування проти Баганця, звинувачуючи його в поширенні в Євросоюзі "фальсифікованих відомостей" про Портнова, які стали причиною накладення на нього санкцій.

Портнова оголосили у розшук у січні 2015 року – у справі за статтею про привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Євген Кізілов, УП