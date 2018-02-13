Портнов проиграл суд в Брюсселе экс-заму генпрокурора Баганцу

Суд бельгийского Брюсселя отклонил иск экс-первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к бывшему заместителю генпрокурора Алексею Баганцу.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат Баганца Игорь Балык.

По его словам, решение вынесено во вторник, 13 февраля. Бельгийский суд отказал Портнову в его иске по причине безосновательности, а уголовное дело в отношении Баганца закрыл как ошибочно возбужденное.

"Суд решил, что дело неподсудно", - отметил юрист.

По его словам, теперь бывший заместитель главы ГПУ полностью реабилитирован.

Ситуацию прокомментировал и Портнов. Согласно его посту в Facebook, суд принял такое решение, так как допустил, что Баганец мог и не знать о том, что в отношении него с 2015 года шел судебный процесс.

"Конечно, мои усилия были направлены на вступление приговора в силу и имплементацию процедуры исполнения наказания, но ничего страшного, пройдем все это заново", - пишет бывший глава АП.

Он заявил, что начинает новый судебный процесс и теперь "бывший прокурорский функционер" будет обязательно проинформирован о нем.

Как известно, Портнов инициировал это уголовное расследование против Баганца, обвиняя его в распространении в Евросоюзе "фальсифицированных сведений" о Портнове, которые стали причиной наложения на него санкций.

Портнова объявили в розыск в январе 2015 года - по делу по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Евгений Кизилов, УП