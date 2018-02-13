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ОІ-2018: Лідерство за медалями утримують європейські збірні

Вівторок, 13 лютого 2018, 16:18

Команда Німеччини продовжує очолювати медальний залік зимових Олімпійських ігор, що проходять в південнокорейському Пхьончхані.

Німецькі спортсмени виграли 5 "золотих", 2 "срібні" та 2 бронзові нагороди.

На другій позиції закріпилася збірна Нідерландів, в активі якої 4 "золота", 4 "срібла" та 2 "бронзи".

На третьому рядку з 11 медалями (3-5-3) залишається команда Норвегії. Перше своє золото на Іграх виграла 13 лютого й Італія.

 

Найкращим результатом українців на цих іграх залишається поки 14-те місце Віти Семеренко в спринті.

У вівторок, 13 лютого, українські спортсмени навіть не доходили до фіналів у своїх дисциплінах. У спринті в лижних гонках українці Олексій Красовський та Андрій Орлик не дісталися чвертьфіналу, посівши 70-те та 73 місця відповідно. У змаганні жінок Марина Анцибор та Тетяна Антипенко фінішували на 54-й та 56-й позиції і не вийшли в 1/4 фіналу.

У гірськолижному спорті (комбінація) Іван Ковбасюк не дістався фіналу з 57-м результатом. Олена Шхумова та Олена Стецьків у санному спорті після трьох спроб посіли 26-е та 28-ме місця і пропустили фінал.

14 лютого в Пхьончхані розіграють шість комплектів медалей. О 13:05 за київським часом у жінок стартує індивідуальна гонка в біатлоні.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
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