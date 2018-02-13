Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОИ-2018: Лидерство по медалям удерживают европейские сборные

Вторник, 13 февраля 2018, 16:18

Команда Германии продолжает возглавлять медальный зачет зимних Олимпийских игр, проходящих в южнокорейском Пхёнчхане.

Немецкие спортсмены выиграли 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

На второй позиции закрепилась сборная Нидерландов, в активе которой 4 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы".

На третьей строчке с 11 медалями (3-5-3) остается команда Норвегии. Первое свое золото на Играх выиграла 13 февраля и Италия.

Лучшим результатом украинцев на этих играх остается пока 14-е место Виты Семеренко в спринте.

 

Во вторник, 13 февраля, украинские спортсмены даже не доходили до финалов в своих дисциплинах. В спринте в лыжных гонках украинцы Алексей Красовский и Андрей Орлик не добрались до четвертьфинала, заняв 70-е и 73 места соответственно.

В соревновании женщин Марина Анцибор и Татьяна Антипенко финишировали на 54-й и 56-й позиции и не вышли в 1/4 финала. В горнолыжном спорте (комбинация) Иван Ковбасюк не добрался до финала с 57-м результатом. Елена Шхумова и Елена Стецькив в санном спорте после трех попыток заняли 26 и 28-е места и пропустили финал.

14 февраля в Пхенчхане разыграют шесть комплектов медалей. В 13:05 по киевскому времени у женщин стартует индивидуальная гонка в биатлоне.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: