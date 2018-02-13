ОИ-2018: Лидерство по медалям удерживают европейские сборные

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Вторник, 13 февраля 2018, 17:18

Команда Германии продолжает возглавлять медальный зачет зимних Олимпийских игр, проходящих в южнокорейском Пхёнчхане.

Немецкие спортсмены выиграли 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

На второй позиции закрепилась сборная Нидерландов, в активе которой 4 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы".

На третьей строчке с 11 медалями (3-5-3) остается команда Норвегии. Первое свое золото на Играх выиграла 13 февраля и Италия.

Лучшим результатом украинцев на этих играх остается пока 14-е место Виты Семеренко в спринте.

 

Во вторник, 13 февраля, украинские спортсмены даже не доходили до финалов в своих дисциплинах. В спринте в лыжных гонках украинцы Алексей Красовский и Андрей Орлик не добрались до четвертьфинала, заняв 70-е и 73 места соответственно.

В соревновании женщин Марина Анцибор и Татьяна Антипенко финишировали на 54-й и 56-й позиции и не вышли в 1/4 финала. В горнолыжном спорте (комбинация) Иван Ковбасюк не добрался до финала с 57-м результатом. Елена Шхумова и Елена Стецькив в санном спорте после трех попыток заняли 26 и 28-е места и пропустили финал.

14 февраля в Пхенчхане разыграют шесть комплектов медалей. В 13:05 по киевскому времени у женщин стартует индивидуальная гонка в биатлоне.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
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