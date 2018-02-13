У зоні АТО зафіксували 4 обстріли: гранатомети, міномети, кулемети

З початку доби в зоні проведення АТО зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню з боку агресора.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 13 лютого.

За даними штабу, на лінії зіткнення не спостерігається повного припинення вогню.

На луганському напрямку противник з мінометів калібру 120-мм вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Троїцьке. Біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів.

На Світлодарській дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82-мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, були обстріляні наші позиції неподалік Світлодарська.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.