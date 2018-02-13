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В зоне АТО зафиксированы 4 обстрела: гранатометы, минометы, пулеметы

Вторник, 13 февраля 2018, 17:09

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 13 февраля.

По данным штаба, на линии соприкосновения не наблюдается полное прекращение огня.

На луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. У Новозвановки боевики провели несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

Украинская правда
Темы: АТО
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