В зоне АТО зафиксированы 4 обстрела: гранатометы, минометы, пулеметы

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 13 февраля.



По данным штаба, на линии соприкосновения не наблюдается полное прекращение огня.



На луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. У Новозвановки боевики провели несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.



На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.



Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.