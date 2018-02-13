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Глава МЗС Нідерландів пішов у відставку через брехню про зустріч з Путіним

Вівторок, 13 лютого 2018, 17:49

Міністр закордонних справ Нідерландів Хальбе Зейлстра пішов у відставку після зізнання, що він збрехав про зустріч з Путіним у 2006 році.

Про це повідомляє NOS.

У вівторок у парламенті Нідерландів були заплановані дебати щодо його зізнання. Однак на початку зустрічі Зейлстра заявив, що іде у відставку.

Він назвав свою вигадку "найбільшою помилкою в його політичному житті".

"Нідерланди заслуговують на міністра закордонних справ, який не викликає ніяких сумнівів", - сказав Зейлстра.

Напередодні він вибачився за свою брехню. Водночас нідерландська опозиція дійшла висновку, що міністр не заслуговує на довіру. Коаліційні партії, які спершу захищали свого міністра, пізніше теж відмовились від його підтримки.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Нідерландів Хальбе Зейлстра зізнався, що збрехав про свою присутність на зустрічі з Путіним 2006 року, де російський президент розповідав про плани на "велику Росію".

Протягом років Зейлстра стверджував, що був у задній кімнаті на дачі Путіна, коли почув, як президент РФ визначає "велику Росію" як Росію, Білорусь, Україну та країни Балтії, додаючи, що "мати Казахстан теж добре".

Глава МЗС зізнався, що не був присутній на зустрічі, а довідався про цю інформацію від джерела, яке вирішив захистити, збрехавши про свою присутність.

Зізнання з'явилося у незручний момент для Зейлстра. У вівторок він мав вилетіти до Москви на свою першу офіційну зустріч зі російським колегою Сергієм Лавровим.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяЄС
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