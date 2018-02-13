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Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Вторник, 13 февраля 2018, 17:49

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он солгал о встрече с Путиным в 2006 году.

Об этом сообщает NOS.

Во вторник в парламенте Нидерландов были запланированы дебаты относительно его признания. Однако в начале встречи Зейлстра заявил, что уходит в отставку.

Он назвал свою выдумку "самой большой ошибкой в ​​его политической жизни".

"Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Зейлстра.

Накануне он извинился за свою ложь. В то же время нидерландская оппозиция пришла к выводу, что министр не заслуживает доверия. Коалиционные партии, которые сначала защищали своего министра, позже тоже отказались от его поддержки.

Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным 2006 года, где российский президент рассказывал о планах на "большую Россию".

Годами Зейлстра утверждал, что был в задней комнате на даче Путина, когда услышал, как президент РФ определяет "большую Россию" как Россию, Беларусь, Украину и страны Балтии, добавляя, что "иметь Казахстан тоже хорошо".

Глава МИД признался, что не присутствовал на встрече, а узнал об этой информации от источника, который решил защитить, солгав о своем присутствии.

Признание появилось в неудобный момент для Зейлстра. Во вторник он должен был вылететь в Москву на свою первую официальную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Европейская правда

Темы: ПутинРосcияЕС
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