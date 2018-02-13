Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц пішов у відставку

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Вівторок, 13 лютого 2018, 22:37

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц оголосив про відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Шульц пішов у відставку у сподіванні зменшити рівень критики СДПН через ухвалення коаліційної угоди з консерваторами на чолі з Ангелою Меркель.

Поважною головою соціал-демократів стане заступник Шульца Олаф Шольц. Він - міський голова Гамбурга, який має стати міністром фінансів у новому уряді.

Крім того, соціал-демократи вже визначилися з ймовірним наступником Шульца. Ним може стати колишній міністр праці та соціальних питань Андреа Налес. Її вже порекомендували у якості "довготривалого спадкоємця Шульца".

"Завдяки його рішенню про відставку, (Шульц – УП.), проклав шлях для нового початку", сказала Налес.

Як відомо, на Шульца чинився тиск у лавах його власної партії через неодноразове порушення політичних обіцянок. Одразу після виборів він заявив, що його партія перейде в опозицію, але згодом СДПН погодилась на коаліційні переговори з блоком Ангели Меркель.

Шульц також обіцяв, що у жодному разі не працюватиме в уряді Меркель. По завершенні коаліційних переговорів стало відомо, що він займе посаду міністра закордонних справ у її кабінеті.

Однак пізніше він відмовився очолити МЗС ФРН.

Марія Думанська, УП
Теми: Німеччина відставка
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