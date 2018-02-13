Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц ушел в отставку

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объявил об отставке.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Шульц ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики СДПГ из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами во главе с Ангелой Меркель.

Полномочным председателем социал-демократов станет заместитель Шульца Олаф Шольц. Он - мэр Гамбурга, который должен стать министром финансов в новом правительстве.

Кроме того, социал-демократы уже определились с вероятным преемником Шульца. Им может стать бывший министр труда и социальных вопросов Андреа Налес. Ее уже порекомендовали в качестве "длительного наследника Шульца".

"Благодаря его решению об отставке, (Шульц - УП.), проложил путь для нового начала", сказала Налес.

Как известно, на Шульца оказывалось давление в рядах его собственной партии, поскольку сразу после выборов он заявил, что ни в коем случае не будет работать в правительстве Меркель. По завершении коалиционных переговоров стало известно, что он займет пост министра иностранных дел в ее кабинете.

Действующий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Шульца и руководство партии за его отстранение от должности. Габриэль заявлял, что руководство партии имеет полное право заменять министров, но ему не понравилось, как это было сделано.

Однако позже он отказался возглавить МИД ФРГ.