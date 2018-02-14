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Хвиля кібератак із РФ може зачепити й Україну – Нацрозвідка США

Середа, 14 лютого 2018, 02:10
Хвиля кібератак із РФ може зачепити й Україну – Нацрозвідка США

Директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що протягом 2018 року РФ буде проводити потужні кібератаки і, ймовірно, застосує їх проти України.

Про це йдеться у його доповіді "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США".

"Ми очікуємо, що Росія проводитиме зухваліші та більш руйнівні кібероперації протягом наступного року, і, ймовірно, використає нові інструменти проти України", - підкреслив Коутс.

У доповіді підкреслюється, що від Росії варто чекати нової небезпеки у сферах, де вона вже здійснює кіберзаходи проти України.

Зокрема, йдеться про зрив роботи української енергосистеми, викрадення та подальше поширення конфіденційної інформації, DDOS атаки та заходи під прикриттям (false flag operations) у кіберпросторі.

"Російська розвідка та служби безпеки і надалі будуть атакувати критичну інфраструктуру США та їх союзників, та намагатимуться отримати закриту інформацію про політику США з комп'ютерних мереж США та НАТО", - також йдеться у документі.

Раніше Коутс попередив про подальші кібератаки Росії на вибори у Європі та США.

Теми: РосіяхакериУкраїнаСША
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