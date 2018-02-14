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Волна кибератак с РФ может затронуть и Украину – Нацразведка США

Среда, 14 февраля 2018, 02:10
Волна кибератак с РФ может затронуть и Украину – Нацразведка США

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что в течение 2018 года РФ будет проводить мощные кибератаки и, вероятно, применит их против Украины.

Об этом говорится в его докладе "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США".

"Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибероперации в течение следующего года, и, вероятно, использует новые инструменты против Украины", - подчеркнул Коутс.

В докладе отмечается, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибератаки против Украины.

В частности, речь идет о срыве работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшего распространения конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.

"Российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США по компьютерным сетям США и НАТО", - также говорится в документе.

Ранее Коутс предупредил о дальнейших кибератаках России на выборы в Европе и США.

Темы: РосcияхакерыУкраинаСША
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