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НАЗК хоче посилити контроль за фінансуванням політичних партій

Середа, 14 лютого 2018, 04:04

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало законопроект про внесення змін до ЗУ "Про політичні партії в Україні", у якому пропонує обмежити здійснення внесків на підтримку політичних партій.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Практичне застосування та реалізація агентством положень ЗУ "Про політичні партії в Україні" окреслили низку законодавчо неврегульованих питань та норм, що потребують уточнення. Є необхідність вдосконалення механізмів партійного фінансування, контролю та звітності політичних партій", - заявила голова НАЗК Наталія Корчак.

За її словами, компаніям, засновниками яких є іноземні юридичні особи, та особам, яких не можливо ідентифікувати за наданими відомостями, пропонується заборонити здійснювати внески на підтримку політичних партій.

Серед інших ініціатив агентства - внести уточнення строків відкриття банківських рахунків, зміни до звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру тощо.

Зокрема, у НАЗК хочуть, аби щоквартальні звіти подавав особисто керівник політичних сил або уповноважена ним особа із зазначенням у інформації про їхні персональні дані.

"Це пов'язано з тим, що в деяких випадках фінансові звіти партій подають до Національного агентства не особи, уповноважені політичними партіями на підготовку звітів, а інші особи, які в разі виявлення порушень не можуть бути притягнені до відповідальності", - йдеться у заяві НАЗК.

Крім цього, Нацагенство пропонує, щоб кожна місцева організація партії надавала інформацію для звіту про державне фінансування та відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації.

Раніше у НАЗК розподілили повноваження між членами агентства.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКпартії
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