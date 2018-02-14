НАПК хочет усилить контроль за финансированием политических партий

Национальное агентство по противодействию коррупции подготовило законопроект о внесении изменений в ЗУ "О политических партиях в Украине", в котором предлагает ограничить осуществление взносов в поддержку политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Практическое применение и реализация агентством ЗУ "О политических партиях в Украине" обозначили ряд законодательно неурегулированных вопросов и норм, требующих уточнения. Есть необходимость совершенствования механизмов партийного финансирования, контроля и отчетности политических партий", - заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

По ее словам, компаниям, учредителями которых являются иностранные юридические лица, и лицам, которых невозможно идентифицировать по имеющимся сведениям, предлагается запретить осуществлять взносы на поддержку политических партий.

Среди других инициатив агентства - внести уточнения сроков открытия банковских счетов, изменения в отчет партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

В частности, в НАПК хотят, чтобы ежеквартальные отчеты подавал лично руководитель политических сил или уполномоченное им лицо с указанием информации об их персональных данных.

"Это связано с тем, что в некоторых случаях финансовые отчеты партий подают в Национальное агентство не лица, уполномоченные политическими партиями на подготовку отчетов, а другие лица, которые в случае выявления нарушений не могут быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении НАПК.

Кроме этого, Нацагенство предлагает, чтобы каждая местная организация партии предоставляла информацию для отчета о государственном финансировании и возмещении расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации.

Ранее в НАПК распределили полномочия между членами агентства.