Доба в АТО: бойовики 14 разів порушили режим тиші

За минулу добу, 13 лютого, в зоні АТО зафіксовано 14 обстрілів позицій ЗСУ, постраждалих немає.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штаб АТО.

"Доба, що минула, відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій. Особливо активно загарбники порушували режим припинення вогню за темної пори доби", - йдеться у звіті.

"На Луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга - ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм по наших позиціях неподалік Троїцького", - наголосили у штабі.

Поблизу цього прифронтового населеного пункту противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад п’ять годин - окупанти випустили близько 150 снарядів і мін.

Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120-мм і 82-мм. Бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів.

Крім того, з стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської.



