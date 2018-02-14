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Сутки в АТО: боевики 14 раз нарушили режим тишины

Среда, 14 февраля 2018, 05:55

За прошедшие сутки, 13 февраля, в зоне АТО зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаб АТО.

"Минувшиешие сутки прошли с определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций. Особенно активно боевики нарушали режим прекращения огня в темное время суток", - говорится в отчете.

"На Луганском направлении эпицентром огневой напряжения стала Светлодарская дуга - враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям возл Троицкого", - подчеркнули в штабе.

Возле этого прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы возле этого населенного пункта продолжались более 5 часов - оккупанты выпустили около 150 снарядов и мин.

Активность врага наблюдалась и на подступах к Луганскому, где российско-оккупационные войска выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. Боевики также использовали гранатометі различных видов и крупнокалиберные пулеметі.

Возле Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов.

Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли возле Майорска, Зайцевого и Станицы Луганской.

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