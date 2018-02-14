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Бюджет США-2019: Україна може отримати $200 млн на посилення оборони

Середа, 14 лютого 2018, 06:30

У проекті федерального бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони.

Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

"Зазначені кошти пропонується спрямувати на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України", - йдеться у заяві посольства.

Підкреслюється, що у порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума безпекової допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.

"У проекті бюджету на 2019 рік Україну включено до невеликого переліку країн, які отримуватимуть безпекову допомогу також і за програмою Державного департаменту "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF)", - підкреслили у посольстві.

Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення.

"Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії", - повідомили українські дипломати.

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