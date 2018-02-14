Бюджет США-2019: Украина может получить $200 млн на усиление обороны

В проекте федерального бюджета США на 2019 предусмотрено предоставление Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

"Указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в заявлении посольства.

Подчеркивается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.

"В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые также будут получать помощь и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF)", - подчеркнули в посольстве.

Бюджетный запрос должен пройти изучения и обсуждения в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.

"Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии", - сообщили украинские дипломаты.