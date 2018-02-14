Тимошенко поїде до Мюнхена говорити про безпеку

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Середа, 14 лютого 2018, 08:49

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її заступник Григорій Немиря братимуть участь у Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині 16-18 лютого.

Планується, що Тимошенко візьме участь у дискусіях та проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами, європейськими посадовцями та політиками, повідомляє "Батьківщина".

Цього року ключовою темою для дискусії під час Мюнхенської конференції стане майбутня роль Євросоюзу як глобального гравця та його відносини з Росією і США.

Окрім того, планується обговорити зростаючу загрозу для ліберального міжнародного порядку, численні конфлікти на Близькому Сході, ядерну програму Північної Кореї тощо.

Мюнхенська безпекова конференція проводиться щорічно з 1963 року.

Цьогоріч у заході братимуть участь генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

Також на конференції очікуються прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Австрії Себастіан Курц, генсек ОБСЄ Томас Гремінгер, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда, гендиректор МВФ Крістін Лагард, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер.

Крім того, запрошені міністр оборони США Джеймс Маттіс, радник президента США з питань нацбезпеки Герберт МакМастер, делегація Конгресу США на чолі з сенаторами Джоном Маккейном, Шелдоном Уайтхаусом та Бобом Коркером, глави держав та урядів, міністри закордонних справ та міністри оборони багатьох країн, представники міжнародних організацій, політики й експерти.

Теми: Тимошенко Німеччина
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