Тимошенко поедет в Мюнхен говорить о безопасности

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее заместитель Григорий Немыря примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 16-18 февраля.



Планируется, что Тимошенко примет участие в дискуссиях и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами, европейскими чиновниками и политиками, сообщает "Батькивщина".



В этом году ключевой темой для дискуссии во время Мюнхенской конференции станет будущая роль Евросоюза как глобального игрока и его отношения с Россией и США.

Кроме того, планируется обсудить растущую угрозу для либерального международного порядка, многочисленные конфликты на Ближнем Востоке, ядерную программу Северной Кореи и тому подобное.



Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года.



В этом году в мероприятии примут участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Также на конференции ожидаются премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, канцлер Австрии Себастьян Курц, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, гендиректор МВФ Кристин Лагард, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер.



Кроме того, приглашены министр обороны США Джеймс Маттис, советник президента США по вопросам нацбезопасности Герберт МакМастер, делегация Конгресса США во главе с сенаторами Джоном Маккейном, Шелдоном Уайтхаус и Бобом Коркер, главы государств и правительств, министры иностранных дел и министры обороны многих стран, представители международных организаций, политики и эксперты.