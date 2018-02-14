Росіяни в Сирії загинули через спробу захопити родовища – ЗМІ

Причиною інциденту в сирійській провінції Дейр-ез-Зор була спроба захопити нафтові й газові родовища, які перебувають під контролем курдів – союзників США.



Про це пише російська газета "Коммерсант" із посиланням на джерела.



7 лютого в провінції Дейр-ез-Зор на півночі Сирії в ході боїв за участю американської авіації загинули кілька російських громадян.



За твердженням російського військового джерела видання, причиною стала спроба місцевих "великих підприємців, які на даний момент підтримують Башара Асада", захопити нафтові й газові родовища, які перебувають під контролем курдів.



У наступ рушили "проурядові племінні формування", а так звані "загони мисливців на ІДІЛ" (ISIS Hunters), посилені бійцями "приватної військової компанії Вагнера", йшли у другому ешелоні.



Удару американських ВПС і артобстрілу зазнали і ті, й інші.



Співрозмовник видання стверджує, що російське командування в Сирії не давало санкції на проведення наступальної операції на нафтові поля, яка була сприйнята як "небезпечна самодіяльність".



У повідомленні Міністерства оборони РФ йшлося: "Причиною інциденту стали не узгоджені з командуванням російської оперативної групи розвідувально-пошукові дії сирійських ополченців".



Колишній товариш за службою кількох загиблих бійців "ПВК Вагнера" ​​розповів, що вже спілкувався з пораненими очевидцями бою під Дейр-ез-Зором в одному зі шпиталів.



За його словами, того дня загін ПВК, що зазнав обстрілу, налічував близько 600 осіб, озброєних стрілецькою зброєю, а також артилерією і танками. Велика частина групи складалася з російськомовних бійців, а меншу частину становили ISIS Hunters.



"Жодних ПЗРК, жодної підтримки з повітря у них не було, і ніхто її не обіцяв. Весь розрахунок був на те, що після артобстрілу наші швидко штурмом візьмуть цей завод, курди покидають зброю, а американці вже не будуть бити по своїх, коли зав'яжеться ближній бій", – сказав екс-боєць.



Але до початку бойових дій розвернутися в бойовому порядку встигла лише половина загону. Інша частина бійців ПВК ще була в бронемашинах, вишикуваних у колону в 8 км на схід від лінії розмежування між проурядовими силами і "Сирійськими демократичними силами".



Дані про втрати РФ сильно різняться. Як стверджує російське військове джерело газети "Коммерсант", число загиблих росіян 7 лютого склало 11 осіб.



Reuters повідомляв, що загинули понад 100 "проасадівських бійців", двоє з яких – Володимир Логінов і Кирило Ананьєв – родом із Росії. Bloomberg писав про 100 загиблих росіян. Група CIT назвала 4 прізвища загиблих.