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Россияне в Сирии погибли из-за попытки захватить месторождения – СМИ

Среда, 14 февраля 2018, 08:24

Причиной инцидента в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была попытка захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов – союзников США.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан.

По утверждению российского военного источника "Ъ", причиной стала попытка местных "крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада", захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

В наступление двинулись "проправительственные племенные формирования", а так называемые "отряды охотников на ИГИЛ" (ISIS Hunters), усиленные бойцами "частной военной компании Вагнера", шли во втором эшелоне.

Удару американских ВВС и артобстрелу подверглись и те и другие.

Собеседник издания утверждает, что российское командование в Сирии не давало санкции на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как "опасная самодеятельность".

В официальном сообщении Министерства обороны РФ говорилось: "Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев".

Бывший сослуживец нескольких погибших бойцов "ЧВК Вагнера" рассказал, что уже общался с ранеными очевидцами боя под Дейр-эз-Зором в одном из российских госпиталей.

По его словам, в тот день отряд ЧВК, подвергшийся обстрелу, насчитывал порядка 600 человек, вооруженных стрелковым оружием, а также артиллерией и танками. Большая часть группы состояла из русскоязычных бойцов, а меньшую часть составляли ISIS Hunters.

"Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", – сказал экс-боец.

Но к началу боевых действий развернуться в боевом порядке успела только половина отряда. Остальная часть бойцов ЧВК еще находилась в бронемашинах, выстроенных в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между проправительственными силами и "Сирийскими демократическими силами".

Данные о потерях РФ сильно разнятся. Как утверждает российский военный источник "Ъ", число погибших россиян 7 февраля составило 11 человек.

Reuters сообщал, что погибли свыше 100 "проасадовских бойцов", два из которых – Владимир Логинов и Кирилл Ананьев – родом из России. Bloomberg писал о 100 погибших россиянах. Группа CIT назвала 4 фамилии погибших.

Темы: СирияРосcия
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