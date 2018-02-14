Саакашвілі хоче від ЄС аналогу "списку Магнітського" для України

Видворений з України лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі переконаний, що вирішити проблему корупції в Україні можливо тільки за допомогою Європейського Союзу.

Про це український політик заявив в інтерв’ю DW, перебуваючи у Польщі.

"Ключ до вирішення проблеми корупції в України лежить у європейських столицях", – наголосив Саакашвілі.

Дієвим засобом, на думку політика, могло б стати створення країнами ЄС нового "списку Магнітського" українських корупціонерів.

Обмежувальні заходи проти фігурантів такого антикорупційного переліку могли би "пришвидшити зміни в Україні", переконаний Саакашвілі.

Також політик застеріг, що попри короткострокову вигоду окремим західним банкам та фінансовим інститутам треба припинити "гру з корумпованими олігархами", адже такі дії зрештою підривають віру до Заходу в Україні.

Крім того, Саакашвілі заявив, що в Києві він рухався майже без охорони, бо його охорону депортували. Він також сказав, що його видворення – результат змови президента Петра Порошенка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Перший раз мене захоплювала лише Державна охорона – кілька днів тому, а тепер це робили люди Авакова", – заявив опальний політик і додав, що сам голова МВС поїхав з України на цей час.

Лідер РНС переконаний, що до змін могли б призвести масові демонстрації, які б показали, що в Україні є "не лише олігархи, не лише Порошенко, а й український народ".

Саакашвілі вважає, що коли на вулиці вийде мільйон людей задля зміни влади, тоді Україна матиме дедалі більше підтримки з боку Заходу.