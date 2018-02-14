Саакашвили хочет от ЕС аналога "списка Магнитского" для Украины

Выдворенный из Украины лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили убежден, что решить проблему коррупции в Украине возможно только с помощью Европейского Союза.



Об этом украинский политик заявил в интервью DW, находясь в Польше.



"Ключ к решению проблемы коррупции в Украине лежит в европейских столицах", – подчеркнул Саакашвили.



Действенным средством, по мнению политика, могло бы стать создание странами ЕС нового "списка Магнитского" украинских коррупционеров.



Ограничительные меры против фигурантов такого антикоррупционного перечня могли бы "ускорить изменения в Украине", убежден Саакашвили.



Также политик предостерег, что, несмотря на краткосрочную выгоду, отдельным западным банкам и финансовым институтам надо прекратить "игру с коррумпированными олигархами", ведь такие действия в конечном итоге подрывают веру к Западу в Украине.



Кроме того, Саакашвили заявил, что в Киеве он передвигался почти без охраны, потому что его охрану депортировали. Он также сказал, что его выдворение – результат сговора президента Петра Порошенко с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Первый раз меня захватывала только Государственная охрана – несколько дней назад, а теперь это делали люди Авакова", – заявил опальный политик и добавил, что сам глава МВД уехал из Украины в настоящее время.



Лидер РНС убежден, что к изменениям могли бы привести массовые демонстрации, которые показали бы, что в Украине есть "не только олигархи, не только Порошенко, но и украинский народ".



Саакашвили считает, что когда на улицу выйдет миллион людей для смены власти, тогда Украина будет иметь больше поддержки со стороны Запада.