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Кабмін запропонував Раді посилити санкції проти Росії

Середа, 14 лютого 2018, 11:42

Кабінет міністрів затвердив законопроект про внесення змін до закону "Про санкції" і тепер направить його на розгляд Верховної Ради.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в середу.

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує заборонити використовувати на об'єктах критичної інфраструктури програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання держави, щодо якої діють санкції.

Ця ж заборона, на переконання уряду, має стосуватися тих самих продуктів, якщо їх розробила або виготовила компанія, яка є резидентом такої країни, або часткою її статутного капіталу володіє така країна, або яка контролює компанію в іншій державі, щодо якої запроваджено санкції.

Розробником цього проекту є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Об’єкти критичної інфраструктури - це відомства та установи, які мають стратегічне значення для економіки, безпеки держави та суспільства.

Причина для розширення дії санкцій, аргументує в.о. голови Держспецзв’язку Олександр Чаузов в пояснювальній записці до законопроекту, - використання такого програмного забезпечення з походженням з держави-агресора є потенційною загрозою національній безпеці та національним інтересам України.

Як відомо, 10 вересня 2014 року президент України Петро Порошенко пiдписав закон "Про санкцiї".

Згiдно з текстом законопроекту, санкцiї стосовно конкретних iноземцiв, iноземних юридичних затверджуватимуть рiшенням Ради нацiональної безпеки i оборони i вводитимуться указом президента.

Список юридичних та фізичних осіб з Росії, проти яких запроваджуються спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи, визначений указом президента від 28 квітня 2017 року. Термін дії санкцій - один рік.

З повним переліком фізичних та юридичних осіб можна ознайомитися на сайті президента.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадасанкціїРосія
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