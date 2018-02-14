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Кабмин предложил Раде усилить санкции против России

Среда, 14 февраля 2018, 11:42

Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в закон "О санкциях" и теперь направит его на рассмотрение Верховной Рады.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании в среду.

В частности, Кабинет министров предлагает запретить использовать на объектах критической инфраструктуры программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование государства, в отношении которого действуют санкции.

Этот же запрет, по мнению правительства, должен касаться тех же продуктов, если их разработала или изготовила компания, являющаяся резидентом такой страны, или частью ее уставного капитала владеет такая страна, или которая контролирует компанию в другом государстве, в отношении которого введены санкции.

Разработчиком этого проекта является Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Объекты критической инфраструктуры - это ведомства и учреждения, которые имеют стратегическое значение для экономики, безопасности государства и общества.

Причина для расширения действия санкций, аргументирует и.о. главы Госспецсвязи Александр Чаузов в пояснительной записке к законопроекту, - использование такого программного обеспечения с происхождением из государства-агрессора является потенциальной угрозой национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Как известно, 10 сентября 2014 президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О санкциях".

Согласно тексту законопроекта, санкции в отношении конкретных иностранцев, иностранных юридических лиц утверждаются решением Совета национальной безопасности i обороны i вводиться указом президента.

Список юридических и физических лиц из России, против которых вводятся специальные экономические санкции и другие ограничительные меры, определен указом президента от 28 апреля 2017 года. Срок действия санкций - один год.

С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться на сайте президента.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная РадасанкцииРосcия
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