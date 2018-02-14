Справа Майдану: у ГПУ не можуть довести безпосередню участь спецслужб РФ

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Середа, 14 лютого 2018, 14:22

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що поки слідство не володіє даними про безпосередню участь конкретних представників спецслужб РФ до силових дій під час подій на Майдані у 2014 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". 

"Поки немає даних про безпосередню участь конкретних представників спецслужб РФ в якихось силових діях. У ЗМІ є інформація, що хтось бачив шеврони, чув говір, ще щось. Але показань свідків про це немає", - сказав він.

"Разом з тим доведено, що представники ФСБ, МВС РФ приїжджали і цікавилися інформацією по Майдану, а також проводили консультації співробітників СБУ і МВС. І виходячи з розвитку подій ми говоримо про те, що ці консультації були спрямовані на силове вирішення проблеми", - додав Горбатюк.

За його словами, "немає достатнього підтвердження того, що саме ці консультації чи інші дії призвели до силового вирішення".

"Ніяких офіційних документів про це "співробітництво" не складали, або ж вони знищені. Але розслідування йде, і наявність достатніх доказів призведе до підозри як співорганізаторам або підбурювачам. Зараз мова йде про надання допомоги, але чи привела вона до скоєння злочинів, слідство дасть відповідь", - сказав він.

Горбатюк додав, що "поставка спецзасобів посиленої дії в якості гуманітарної допомоги також є непрямим доказом, хоча і свідчить про підштовхуванні до силового варіанту".

Теми: Генпрокуратура Майдан Росія
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