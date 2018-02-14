Справа Майдану: у ГПУ не можуть довести безпосередню участь спецслужб РФ

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що поки слідство не володіє даними про безпосередню участь конкретних представників спецслужб РФ до силових дій під час подій на Майдані у 2014 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Поки немає даних про безпосередню участь конкретних представників спецслужб РФ в якихось силових діях. У ЗМІ є інформація, що хтось бачив шеврони, чув говір, ще щось. Але показань свідків про це немає", - сказав він.

"Разом з тим доведено, що представники ФСБ, МВС РФ приїжджали і цікавилися інформацією по Майдану, а також проводили консультації співробітників СБУ і МВС. І виходячи з розвитку подій ми говоримо про те, що ці консультації були спрямовані на силове вирішення проблеми", - додав Горбатюк.

За його словами, "немає достатнього підтвердження того, що саме ці консультації чи інші дії призвели до силового вирішення".

"Ніяких офіційних документів про це "співробітництво" не складали, або ж вони знищені. Але розслідування йде, і наявність достатніх доказів призведе до підозри як співорганізаторам або підбурювачам. Зараз мова йде про надання допомоги, але чи привела вона до скоєння злочинів, слідство дасть відповідь", - сказав він.

Горбатюк додав, що "поставка спецзасобів посиленої дії в якості гуманітарної допомоги також є непрямим доказом, хоча і свідчить про підштовхуванні до силового варіанту".