Двох екс-депутатів Луганщини оголосили в розшук за сприяння бойовикам

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Середа, 14 лютого 2018, 14:47

Двом колишнім депутатам Луганської обласної та міської рад оголосили про підозру у сприянні терористам у захопленні державної влади на сході України.

Про це повідомляє Прокуратура Луганщини.

Підозри оголошено за ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України) та ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та організаційне сприяння діяльності терористичної організації)

Слідчі встановили, що двоє громадян України у травні-листопаді 2014 року взяли участь у виборах до так званої "Народної ради "ЛНР", потім прийняли присягу "депутата ЛНР" і нині здійснюють свою діяльність на користь терористичної організації.

"Оскільки "депутати" переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, останніх оголошено у розшук", - йдеться в повідомленні.

Їм загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

Як відомо, у лютому обвинуваченим у держзраді двом військовим – Олександра Баранову і Максиму Одинцову – дали 13 і 14 років в’язниці.

Теми: Донбас прокуратура
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