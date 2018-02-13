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Обвинуваченим у держзраді військовим дали 13 і 14 років в’язниці

Вівторок, 13 лютого 2018, 12:50
Обвинуваченим у держзраді військовим дали 13 і 14 років в’язниці
Фото bbc.com

Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця ЗСУ Олександра Баранова за державну зраду й дезертирство.

 Про це йдеться у вирокові суду від 8 лютого.

"Колегія суддів ухвалила: Визнати винуватим (Баранова – ред.) у вчиненні злочинів … та призначити йому покарання: за ч.1 ст.408 (дезертирство) ККУ у вигляді 3 років позбавлення волі, за ч.1 ст.111 (державна зрада) ККУ у вигляді 13 років позбавлення волі без конфіскації майна та з позбавленням військового звання – молодший сержант", - йдеться у тексті вироку. 

 
Олександр Баранов
Фото krymr.com

Відзначається, Баранов, уродженець м. Канів Черкаської області, у березні 2014 року відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у ЗСУ і заявив про намір проходити службу в Збройних Силах РФ, чим вчинив державну зраду.

Після цього він підписав контракт із ЗС Російської Федерації і почав проходити військову службу на посаді механіка літака військової частини 67606 ЗС РФ, а пізніше отримав паспорт громадянина Росії.

Повідомляється, що Баранов свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав повністю і відмовився давати показання, але вина його доведена кількома свідками та доказами.  

Обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання обвинуваченому, суд не встановив.

На підставі ч. 1 ст. 70 ККУкраїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Баранову призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення.

Строк відбування покарання рахується з часу фактичного затримання (20 листопада 2016 року). У нього зарахують попереднє ув'язнення, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі з 20 листопада по день набрання вироком законної сили.

Двома днями раніше, 6 лютого, Дарницький районний суд Києва засудив до 14 років позбавлення волі іншого обвинуваченого у дезертирстві і державній зраді Максима Одинцова. 

 
Максим Одинцов
Фото  krymr.com

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат колишніх військовослужбовців ЗСУ Валентин Рибін. 

Як відомо, 20 листопада 2016 року СБУ затримала на адміністративному кордоні з Кримом колишніх українських військовослужбовців Максима Одинцова та Олександра Баранова.

У кінці грудня 2016-го військова прокуратура завершила щодо них досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти про зраду присязі і перехід на бік країни-агресора.

Ірина Балачук, УП
Теми: Збройні силиКримсуд
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