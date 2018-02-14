ОІ-2018: США виходять на третє місце медального заліку

5338 переглядів
Середа, 14 лютого 2018, 17:32

Збірна Німеччина закріпила лідерство в медальному заліку на зимових Олімпійських іграх, що проходять у південнокорейському Пхьочнхані.

Через сильний вітер в Олімпійському парку перенесли розіграш медалей в гірських лижах та в індивідуальній гонці у жінок в біатлоні.

Але чотири комплекти медалей таки були розіграні. 14 лютого німецькі спортсмени виграли два перших місця в санному спорті та лижному двоборстві. В активі Бундестіму тепер стало 7 золотих, 2 срібні та 3 бронзових медалі.

На другому рядку заліку залишилася команда Нідерландів - 11 медалей (5-4-2). На третю позицію піднялася команда США - 7 (4-1-2).

 

Виступи українців цього дня знову невтішні. У виступі двійок в санному спорті Олександр Оболончук та Роман Захарків зайняли останнє - 20-те місце.

У лижному двоборстві у чоловіків Віктор Пасічник показав 30-й результат. Також цього дня стартував хокейний олімпійський турнір у чоловіків.

Збірна Словаччини отримала вольову перемогою над командою з ОАР (олімпійські атлети з Росії) з рахунком 3:2. По ходу гри словаки поступалися 0:2. Збірна Словенії в овертаймі сенсаційно здолала команду США з рахунком 3:2.

15 лютого в Пхьончхані атлети поборються за вісім комплектів медалей. У біатлоні мають відбутися індивідуальні гонки в чоловіків та жінок, які будуть найбільше цікаві українським уболівальникам.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Олімпіада
powered by lun.ua
По темі
ОІ-2018: Змагання в Олімпійському парку скасували через сильний вітер 14 лютого 2018, 12:36
ОІ-2018: Лідерство за медалями утримують європейські збірні 13 лютого 2018, 17:18
ОІ-2018: Німеччина залишається лідером медального заліку 12 лютого 2018, 17:27
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Через обстріли в зоні АТО 3 бійців отримали поранення
Адвокат Труханова показав лист до НАБУ про приїзд підзахисного
Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи
Усі новини
психологія

Може, ну його, Валентина? Три позитивні наслідки самотності від психолога

success story

Без посередників: Троє киян - про те, як вони здають житло через Airbnb