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ОІ-2018: США виходять на третє місце медального заліку

Середа, 14 лютого 2018, 16:32

Збірна Німеччина закріпила лідерство в медальному заліку на зимових Олімпійських іграх, що проходять у південнокорейському Пхьочнхані.

Через сильний вітер в Олімпійському парку перенесли розіграш медалей в гірських лижах та в індивідуальній гонці у жінок в біатлоні.

Але чотири комплекти медалей таки були розіграні. 14 лютого німецькі спортсмени виграли два перших місця в санному спорті та лижному двоборстві. В активі Бундестіму тепер стало 7 золотих, 2 срібні та 3 бронзових медалі.

На другому рядку заліку залишилася команда Нідерландів - 11 медалей (5-4-2). На третю позицію піднялася команда США - 7 (4-1-2).

 

Виступи українців цього дня знову невтішні. У виступі двійок в санному спорті Олександр Оболончук та Роман Захарків зайняли останнє - 20-те місце.

У лижному двоборстві у чоловіків Віктор Пасічник показав 30-й результат. Також цього дня стартував хокейний олімпійський турнір у чоловіків.

Збірна Словаччини отримала вольову перемогою над командою з ОАР (олімпійські атлети з Росії) з рахунком 3:2. По ходу гри словаки поступалися 0:2. Збірна Словенії в овертаймі сенсаційно здолала команду США з рахунком 3:2.

15 лютого в Пхьончхані атлети поборються за вісім комплектів медалей. У біатлоні мають відбутися індивідуальні гонки в чоловіків та жінок, які будуть найбільше цікаві українським уболівальникам.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Олімпіада
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