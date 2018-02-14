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ОИ-2018: США выходят на третье место медального зачета

Среда, 14 февраля 2018, 16:32

Сборная Германия закрепила лидерство в медальном зачете на зимних Олимпийских играх, проходящих в южнокорейском Пхёчнхане.

Из-за сильного ветра в Олимпийском парке перенесли розыгрыш медалей в горных лыжах и в индивидуальной гонке у женщин в биатлоне.

Но четыре комплекта медалей таки были разыграны. 14 февраля немецкие спортсмены выиграли два первых места в санном спорте и лыжном двоеборстве. В активе Бундестима теперь стало 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых медали.

На второй строчке зачета осталась команда Нидерландов - 11 медалей (5-4-2). На третью позицию поднялась команда США – 7 (4-1-2).

 

Выступления украинцев в этот день вновь неутешительны. В выступлении двоек в санном спорте Александр Оболончук и Роман Захаркив заняли последнее - 20-е место.

В лыжном двоеборье у мужчин Виктор Пасечник показал 30-й результат. Также в этот день стартовал хоккейный олимпийский турнир у мужчин.

Сборная Словакии одержала волевую победу над командой из ОАР (олимпийские атлеты из России) со счетом 3: 2. По ходу игры словаки уступали 0: 2. Сборная Словении в овертайме сенсационно одолела команду США со счетом 3: 2.

15 февраля в Пхенчхане атлеты поборются за восемь комплектов медалей. В биатлоне должны состояться индивидуальные гонки у мужчин и женщин, которые будут наиболее интересны украинским болельщикам.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: Олимпиада
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