Через обстріли в зоні АТО 3 бійців отримали поранення

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Середа, 14 лютого 2018, 18:24

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано 5 ворожих прицільних обстрілів укріплень української армії.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 14 лютого.

Так на луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Троїцького та випустив у цьому районі чотири міни. З гранатометів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції біля Травневого.

На донецькому напрямку загарбники з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам’янки. Поблизу Красногорівки окупанти також стріляли із озброєння БМП.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Теми: АТО
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