Трое бойцов ранены из-за обстрелов в зоне АТО

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 14 февраля.



Так на луганском направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.



На донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.



Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.