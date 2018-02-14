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Трое бойцов ранены из-за обстрелов в зоне АТО

Среда, 14 февраля 2018, 17:24

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 14 февраля.

Так на луганском направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.

На донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Темы: АТО
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