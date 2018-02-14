Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У метро повідомили про зміни: станцію "Майдан" не закриватимуть

Середа, 14 лютого 2018, 18:10

Станція київського метрополітену "Майдан Незалежності" 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі.

Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену.

"Завтра, 15.02, станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

Раніше в середу прес-служба метрополітенівців повідомляла, що 15 лютого з 5:38 ранку приблизно до обідньої пори станція метро "Майдан Незалежності" буде закрита у зв’язку з офіційними заходами у центрі столиці.

Пояснювали, що станція не працюватиме приблизно до 11-12:00 у зв’язку з вшануванням пам'яті воїнів-афганців.

Валентина Романенко, УП
Теми: метро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
метро
У Харкові дерусифікували станцію метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Останні новини
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: