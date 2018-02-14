У метро повідомили про зміни: станцію "Майдан" не закриватимуть

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Середа, 14 лютого 2018, 19:10

Станція київського метрополітену "Майдан Незалежності" 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі.

Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену.

"Завтра, 15.02, станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

Раніше в середу прес-служба метрополітенівців повідомляла, що 15 лютого з 5:38 ранку приблизно до обідньої пори станція метро "Майдан Незалежності" буде закрита у зв’язку з офіційними заходами у центрі столиці.

Пояснювали, що станція не працюватиме приблизно до 11-12:00 у зв’язку з вшануванням пам'яті воїнів-афганців.

Валентина Романенко, УП
Теми: метро
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