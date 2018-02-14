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В метро сообщили об изменениях: станцию "Майдан" закрывать не будут

Среда, 14 февраля 2018, 18:10

Станция киевского метрополитена "Майдан Незалежности" 15 февраля будет работать в течение всего дня в обычном режиме.

Об изменениях в работе информирует официальный сайт метрополитена.

"Завтра, 15.02, станция метро "Майдан Незалежности" будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба метрополитеновцев сообщала, что 15 февраля с 5:38 утра примерно до обеденного времени станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта в связи с официальными мероприятиями в центре столицы.

Объясняли, что станция не будет примерно до 11-12: 00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев.

Валентина Романенко, УП
Темы: метро
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