В метро сообщили об изменениях: станцию "Майдан" закрывать не будут

Станция киевского метрополитена "Майдан Незалежности" 15 февраля будет работать в течение всего дня в обычном режиме.



Об изменениях в работе информирует официальный сайт метрополитена.



"Завтра, 15.02, станция метро "Майдан Незалежности" будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.



Ранее в среду пресс-служба метрополитеновцев сообщала, что 15 февраля с 5:38 утра примерно до обеденного времени станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта в связи с официальными мероприятиями в центре столицы.



Объясняли, что станция не будет примерно до 11-12: 00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев.