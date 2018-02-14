Гриценко ініціював дві зустрічі опозиції

Лідери української опозиції провели дві зустрічі за ініціативи Анатолія Гриценка.

Про це повідомляється у статті "Української правди" "50 відтінків опозиції, або Спроба об'єднатися без Саакашвілі".

"Зійтися на напівтаємну зустріч в офісі партії Миколи Катеринчука всіх попросив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко. Саме він після видворення з України Саакашвілі взяв на себе роль ініціатора нових переговорів про спільну стратегію", - йдеться у статті.

Зустріч, крім Катеринчука, відвідали Давид Сакварелідзе від "Руху нових сил", Василь Гацько і Мустафа Найєм від "Демальянсу".

Запрошували і лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, але вона відрядила на переговори депутата Сергія Власенка.

Зазначається, що всього було дві зустрічі. Перша – у вівторок, 13 лютого і друга - на наступний день.

Співрозмовники УП не розповіли суть розмов на зустрічі в Катеринчука. Зокрема сам Катеринчук заявив, що "ми домовилися поки нічого не коментувати".

"На зустрічі лідери опозиційних партій обговорювали план спільних дій. Крапка", – розповів УП ініціатор переговорів Анатолій Гриценко.

За інформацією УП, учасникам другої зустрічі не вдалося досягнути конкретних домовленостей.

"Домовилися спільно діяти, але що робити, поки ніхто не знає", – розповів УП один з учасників розмови.