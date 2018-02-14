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Гриценко инициировал две встречи оппозиции

Среда, 14 февраля 2018, 20:03
Гриценко инициировал две встречи оппозиции

Лидеры украинской оппозиции провели две встречи по инициативе Анатолия Гриценко.

Об этом сообщается в статье "Украинской правды" "50 оттенков оппозиции, или Попытка объединиться без Саакашвили".

"Сойтись на полутайной встрече в офисе партии Николая Катеринчука всех попросил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Именно он после выдворения из Украины Михеила Саакашвили взял на себя роль инициатора новых переговоров о совместной стратегии", - говорится в статье.

Встречу, кроме Катеринчука, посетили Давид Сакварелидзе от "Руху новых сил", Василий Гацько и Мустафа Найем от "Демальянса".

Приглашали и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, но она отправила на переговоры депутата Сергея Власенко.

Отмечается, что всего было две встречи. Первая - во вторник, 13 февраля и вторая - на следующий день.

Собеседники УП не рассказали суть разговоров на встрече в Катеринчука. В частности сам Катеринчук заявил, что "мы договорились пока ничего не комментировать".

"На встрече лидеры оппозиционных партий обсуждали план совместных действий. Точка", - рассказал УП инициатор переговоров Анатолий Гриценко.

По информации УП, участникам второй встречи не удалось достичь конкретных договоренностей.

"Договорились совместно действовать, но что делать, пока никто не знает", - рассказал УП один из участников разговора.

Украинская правда
Темы: Гриценкооппозиция
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