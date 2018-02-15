Поранені в результаті авіаудару коаліції США в Сирії лікуються в лікарнях Міноборони РФ

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Четвер, 15 лютого 2018, 00:32

Десятки російських найманців, які постраждали в результаті авіаудару коаліції США по проурядових силах в Сирії, перебувають на лікуванні в госпіталях Міноборони РФ.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на два інформованих джерела, пише DW.com.

Співрозмовники агентства розповіли, що поранені лікуються у військових госпіталях Москви і Санкт-Петербурга. Один з них додав, що число загиблих продовжує зростати, тому що деякі вмирають від отриманих поранень.

Координатор незареєстрованої партії "Інша Росія" Олександр Аверін також підтвердив, що поранені в результаті удару коаліції США росіяни зараз знаходяться в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга.

"Є така інформація. Скільки всього надійшло в лікарні, поняття не маю, мені ця інформація недоступна. Я знаю, що доставлені, зокрема, в Москві в Бурденко і Вишневського", - сказав він в інтерв'ю агентству РІА "Новости".

Раніше російська група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team назвала імена чотирьох російських бійців приватної військової компанії, відомої як "ПВК Вагнер", які загинули при авіаударі коаліції на чолі з США 7 лютого.

Очолювана США міжнародна антитерористична коаліція завдала авіаудару по силах сирійського режиму 7 лютого. За різними даними, в результаті загинули від 45 до 100 осіб.

Теми: Сирія Росія США
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