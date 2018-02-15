Раненные в результате авиаудара коалиции в Сирии лечатся в больницах Минобороны РФ

Десятки российских немников, пострадавших в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии, находятся на лечении в госпиталях Минобороны РФ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника, пишет DW.com.

Собеседники агентства рассказали, что раненые лечатся в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Один из них добавил, что число погибших продолжает расти, потому что некоторые умирают от полученных ранений.

Координатор незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин также подтвердил, что раненные в результате удара коалиции США россияне сейчас находятся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Есть такая информация. Сколько всего поступило в больницы, понятия не имею, мне эта информация недоступна. Я знаю, что доставлены, в частности, в Москве в Бурденко и Вишневского", - сказал он в интервью агентству РИА "Новости".

Ранее российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена четырех российских бойцов частной военной компании, известной как "ПГК Вагнер", погибших при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля.

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек.