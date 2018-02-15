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У США колишній учень влаштував стрілянину в школі, 17 загиблих

Четвер, 15 лютого 2018, 00:48

В результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Про це повідомляє FOXnews.

За словами чиновників, в результаті стрілянини в середній школі в Паркленд, штат Флорида, загинуло щонайменше 17 осіб, а підозрюваний Ніколас Круз, ймовірно колишній учень цієї школи, затриманий.

На опублікованих в соцмережах відео поліція затримує молоду людину у бордовій сорочці.

Шериф округу Брауард Скотт Ізраель заявив, що підозрюваний був узятий під варту "без інцидентів" і на даний час не є учнем школи.

"Українська правда" в Threads

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