У США колишній учень влаштував стрілянину в школі, 17 загиблих

В результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Про це повідомляє FOXnews.

За словами чиновників, в результаті стрілянини в середній школі в Паркленд, штат Флорида, загинуло щонайменше 17 осіб, а підозрюваний Ніколас Круз, ймовірно колишній учень цієї школи, затриманий.

На опублікованих в соцмережах відео поліція затримує молоду людину у бордовій сорочці.

Шериф округу Брауард Скотт Ізраель заявив, що підозрюваний був узятий під варту "без інцидентів" і на даний час не є учнем школи.