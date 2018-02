У США колишній учень влаштував стрілянину в школі, 17 загиблих

В результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Про це повідомляє FOXnews.

За словами чиновників, в результаті стрілянини в середній школі в Паркленд, штат Флорида, загинуло щонайменше 17 осіб, а підозрюваний Ніколас Круз, ймовірно колишній учень цієї школи, затриманий.

На опублікованих в соцмережах відео поліція затримує молоду людину у бордовій сорочці.

#BREAKING QUICK video of suspect being arrested by police @wsvn pic.twitter.com/f5wdtlP3jT