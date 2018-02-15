У США колишній учень влаштував стрілянину в школі, 17 загиблих
В результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.
Про це повідомляє FOXnews.
За словами чиновників, в результаті стрілянини в середній школі в Паркленд, штат Флорида, загинуло щонайменше 17 осіб, а підозрюваний Ніколас Круз, ймовірно колишній учень цієї школи, затриманий.
На опублікованих в соцмережах відео поліція затримує молоду людину у бордовій сорочці.
#BREAKING QUICK video of suspect being arrested by police @wsvn pic.twitter.com/f5wdtlP3jT— Franklin White (@FranklinWSVN) 14 лютого 2018 р.
Шериф округу Брауард Скотт Ізраель заявив, що підозрюваний був узятий під варту "без інцидентів" і на даний час не є учнем школи.
Стрілянина в школі: є вбиті; число поранених за повідомленнями ЗМІ сягає 50-ти осіб. Злочинець, що відкрив вогонь в одній із шкіл міста Паркленд, штата Флорида вже затриманий поліцією. На місці події працюють співробітники ФБР. pic.twitter.com/bt2WFWDTR5— Голоc Амepики (@chastime) February 14, 2018