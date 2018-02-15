В США бывший ученик устроил стрельбу в школе, 17 погибших
В результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.
Об этом сообщает FOXnews.
По словам чиновников, в результате стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, погибло по меньшей мере 17 человек, а подозреваемый Николас Круз, вероятно бывший ученик этой школы, задержан.
На опубликованных в соцсетях видео полиция задерживает молодого человека в бордовой рубашке.
#BREAKING QUICK video of suspect being arrested by police @wsvn pic.twitter.com/f5wdtlP3jT— Franklin White (@FranklinWSVN) 14 лютого 2018 р.
Шериф округа Брауард Скотт Израэль заявил, что подозреваемый был взят под стражу "без инцидентов" и в настоящее время не является учеником школы.
Стрілянина в школі: є вбиті; число поранених за повідомленнями ЗМІ сягає 50-ти осіб. Злочинець, що відкрив вогонь в одній із шкіл міста Паркленд, штата Флорида вже затриманий поліцією. На місці події працюють співробітники ФБР. pic.twitter.com/bt2WFWDTR5— Голоc Амepики (@chastime) February 14, 2018