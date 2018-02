В США бывший ученик устроил стрельбу в школе, 17 погибших

В результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Об этом сообщает FOXnews.

По словам чиновников, в результате стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, погибло по меньшей мере 17 человек, а подозреваемый Николас Круз, вероятно бывший ученик этой школы, задержан.

На опубликованных в соцсетях видео полиция задерживает молодого человека в бордовой рубашке.

#BREAKING QUICK video of suspect being arrested by police @wsvn pic.twitter.com/f5wdtlP3jT