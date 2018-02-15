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В США бывший ученик устроил стрельбу в школе, 17 погибших

Четверг, 15 февраля 2018, 00:48

В результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США  погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Об этом сообщает FOXnews.

По словам чиновников, в результате стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, погибло по меньшей мере 17 человек, а подозреваемый Николас Круз, вероятно бывший ученик этой школы, задержан.

На опубликованных в соцсетях видео полиция задерживает молодого человека в бордовой рубашке.

Шериф округа Брауард Скотт Израэль заявил, что подозреваемый был взят под стражу "без инцидентов" и в настоящее время не является учеником школы.

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