Мінфін США готує наступні санкції проти РФ

Міністерство фінансів США разом з іншими державними установами, активно опрацьовує наступні санкції проти Росії, які будуть оголошені невдовзі.

Про це заявив у середу міністр фінансів США Стівен Мнучин під час слухань у Фінансовому комітеті Сенату США, передає Укрінформ.

"Ми активно працюємо над санкціями проти Росії на підставі нашого секретного брифінгу (Кремлівської доповіді – ред.)", - зауважив глава американського мінфіну під час слухань, присвячених бюджетним пропозиціям президента Трампа на 2019 фінансовий рік.

Він підкреслив, що адміністрація опрацьовує всі необхідні кроки щодо введення санкцій, передбачених "Актом щодо протидії противникам Америки через санкції", затвердженим у серпні минулого року.

"Я можу запевнити вас, що ці санкції настануть вже скоро ", - наголосив Мнучін.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад мільярд доларів США. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Список сам по собі не передбачає запровадження санкцій проти згаданих у ньому осіб, але створює фактичні підстави для можливого запровадження таких санкцій у майбутньому.

Як повідомлялось, кілька сенаторів від Демократичної партії США підготували резолюцію з вимогою до президента запровадити санкції проти фігурантів "кремлівського списку".