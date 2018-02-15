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Минфин США готовит следующие санкции против РФ

Четверг, 15 февраля 2018, 02:37
Минфин США готовит следующие санкции против РФ

Министерство финансов США вместе с другими государственными учреждениями, активно прорабатывает следующие санкции против России, которые будут объявлены вскоре.

Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в Финансовом комитете Сената США, передает Укринформ.

"Мы активно работаем над санкциями против России на основании нашего секретного брифинга (Кремлевского доклада - ред.)", - отметил глава американского минфина во время слушаний, посвященных бюджетным предложениям президента Трампа на 2019 финансовый год.

Он подчеркнул, что администрация разрабатывает все необходимые шаги по введению санкций, предусмотренных "Актом о противодействии противникам Америки через санкции", утвержденным в августе прошлого года.

"Я могу заверить вас, что эти санкции наступят уже скоро", - подчеркнул Мнучин.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более миллиарда долларов США. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Список сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Как сообщалось, несколько сенаторов от Демократической партии США подготовили резолюцию с требованием к президенту ввести санкции против фигурантов "кремлевского списка".

Темы: санкцииРосcияСША
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