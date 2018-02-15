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Доба в АТО: Ворог здійснив 14 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

Четвер, 15 лютого 2018, 06:51

Минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню четверо українських захисників зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні угрупування продовжували здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Особливо активно агресор діяв за темної пори доби", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети по українських позиціях неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Травневого і Майорська.

На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки, де ворог вів вогонь по українських захисниках із 82-мм мінометів гранатометів та кулеметів.

У цьому ж районі окупанти неодноразово стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм і піхотного озброєння по захисниках шахти Бутівка. Окрім того, важкі міномети ворог задіяв поблизу Водяного на Приазов’ї і біля Новотроїцького.  При цьому загарбники супроводжували ці обстріли гранатометами різних видів і стрілецькою зброєю.

Біля Красногорівки противник вів вогонь із озброєння БМП та цілого арсеналу стрілецької зброї.

Як повідомляється, поранених бійців ЗСУ було оперативно евакуйовано до мобільних госпіталів. Військові лікарі характеризують стан здоров’я кожного воїна як задовільний.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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