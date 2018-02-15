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Сутки в АТО: Враг совершил 14 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены

Четверг, 15 февраля 2018, 06:51

За прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные группировки продолжали осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Особенно активно агрессор действовал в темное время суток", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Майского и Майорска.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из  82-мм минометов гранатометов и пулеметов.

В этом же районе оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы гранатометами различных видов и стрелковым оружием.

У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

Как сообщается, раненые бойцы ВСУ были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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