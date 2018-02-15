Українка Савченко й Масо принесли Німеччині золото Олімпіади в парному катанні
У Пхьончхані у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні перемогу здобули екс-українка Альона Савченко та Бруно Масо, які представляють Німеччину.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських Ігор, передає УНІАН.
Переможці отримали за свою довільну програму від суддів 159.31 бали і загальну суму в 235.90.
Довільна програма й вивела Савченко та Массо в лідери.
Друге місце на рахунку Суй Венцзін і Хань Цун з Китаю - 235,47 бали.
Третє – у Меган Дюамель і Еріка Редфорда з Канади - 230,15.
Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.
Народжена в Обухові Альона Савченко виступає за Німеччину у парному спортивному фігурному катанні з 2004 року.
Альона Савченко й Робін Шолкови були бронзовими медалістами Зимових Олімпійських Ігор у 2010 році й 2014 році.
З Бруно Массо фігуристка виступає з 2015 року.