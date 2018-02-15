Українка Савченко й Масо принесли Німеччині золото Олімпіади в парному катанні

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Четвер, 15 лютого 2018, 08:44

У Пхьончхані у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні перемогу здобули екс-українка Альона Савченко та Бруно Масо, які представляють Німеччину.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських Ігор, передає УНІАН.

Переможці отримали за свою довільну програму від суддів 159.31 бали і загальну суму в 235.90.

Довільна програма й вивела Савченко та Массо в лідери.

 

Друге місце на рахунку Суй Венцзін і Хань Цун з Китаю - 235,47 бали.

Третє – у Меган Дюамель і Еріка Редфорда з Канади - 230,15.

Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.

Народжена в Обухові Альона Савченко виступає за Німеччину у парному спортивному фігурному катанні з 2004 року.

Альона Савченко й Робін Шолкови були бронзовими медалістами Зимових Олімпійських Ігор у 2010 році й 2014 році.

З Бруно Массо фігуристка виступає з 2015 року.

Теми: Олімпіада спорт
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